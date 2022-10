Município de Mogadouro vai ter uma Escola Municipal de Atletismo

O projecto é da responsabilidade da autarquia e pretende apoiar a formação de jovens atletas, num concelho onde o atletismo é uma das modalidades mais praticadas. “Aquilo que nos apercebemos é que há desportistas em formação no Desporto Escolar no atletismo, não só nas camadas jovens como mais velhos. Há mesmo atletas de Mogadouro que representam outros clubes e aí se nota que há algum dinamismo no concelho em termos do atletismo. Queremos apostar nesta modalidade e a ajudar os nossos atletas a chegar mais longe com o nosso apoio”, explicou Márcia Barros, vereadora do desporto.

Rui Muga, que actualmente representa o C.A. Macedo de Cavaleiros, é um dos maiores exemplos de atletas naturais de Mogadouro com uma carreira bem sucedida na modalidade.

A Escola Municipal de Atletismo vai contar com todos os escalões de formação. Os atletas serão todos federados e o município pretende levar para Mogadouro provas de cariz distrital e nacional. “O objectivo é formar os nossos atletas e trazer mais dinâmica ao concelho. Tudo o que se faça promove é com o intuito de promover o concelho”, afirmou.

A Escola Municipal de Atletismo vai estar sedeada no Complexo Desportivo de Mogadouro, um espaço que em breve vai ser requalificado. As obras vão melhorar a parede de escalada, os balneários e as bancadas do estádio municipal. Já para o ginásio foi, entretanto, elaborado um projecto para a construção de um espaço novo.