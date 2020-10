Municípios adoptam medidas restritivas nos cemitérios para o fim-de-semana dos Finados

Em Torre de Moncorvo, o cemitério municipal irá manter-se aberto nos dias 30 e 31 de Outubro e 1 e 2 de Novembro, das 08h30 às 19h30, com lotação máxima de 300 pessoas em simultâneo. A entrada e saída é feita por portas distintas, as pessoas só podem permanecer no cemitério durante 20 minutos e não estarão disponíveis equipamentos de limpeza, não sendo permitida a sua partilha. Também o município de Bragança reforçou as “medidas excepcionais” nos cemitérios do Toural e de Santo Condestável. Os cemitérios estarão abertos, entre as 8h00 às 18h, nos dias 31 de Outubro, 1 e 2 de Novembro. A lotação máxima é de 125 pessoas no cemitério do Toural e 75 pessoas no cemitério do Santo Condestável, com tempo máximo de permanência no local de 30 minutos. Os circuitos de entrada e saída também são distintos e também não é permitido a partilha de materiais de limpeza. As casas de banhos públicas em ambos os cemitérios estão encerradas. Em Vinhais o cemitério também estará aberto. O município informa que não deve haver aglomerados nem a partilha de materiais de limpeza. Quanto ao tempo de permanência no local refere apenas que deve ser o “estritamente necessário”. Quanto aos cemitérios municipais de Mirandela também estarão abertos entre as 8h e as 12h e entre as 14h e as 17h, nos dias 30 e 31 de Outubro e 1, 2 e 3 de Novembro. A limitação do número de pessoas em simultâneo é de 100 no cemitério Velho de Mirandela e 150 pessoas no cemitério de Golfeiras. As pessoas devem permanecer no local durante apenas 15 minutos, com distanciamento de 2 metros e é proibida a partilha de utensílios. O município informou ainda que “nos cemitérios das aldeias e no de Torre de Dona Chama, da competência das Juntas e Uniões de Freguesias, também foi recomendada a aplicação e adopção das mesmas medidas, adaptadas a cada realidade”. Em Freixo de Espada à Cinta o cemitério estará aberto entre as 8h e as 17h, nos dias 31 de Outubro, 1 e 2 de Novembro. A lotação é limitada a 150 pessoas e a circulação de entrada e saída será feita por corredores distintos, mas pela mesma porta. As pessoas podem permanecer 30 minutos dentro do cemitério, num grupo máximo de 5 pessoas, mas não há materiais de limpeza disponíveis e é proibida a sua partilha. Os municípios apelam ao uso de máscara e referem que haverá solução anti-séptica de base alcoólica para desinfecção das mãos, que é obrigatória. As medidas podem ser alteradas consoante a evolução da pandemia em cada concelho.