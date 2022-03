Municípios e entidades unem-se para ajudar ucranianos

O Município de Vila Flor tem a decorrer a Missão Ucrânia F´Liz, para ajudar o povo ucraniano. Estão disponíveis alguns pontos de recolha de bens, até ao dia 13, situados na Praça da República, no mercado das Amendoeiras em Flor, na Junta de Freguesia de Vila Flor e no Centro Cultural. Pede-se que as pessoas contribuam com bens alimentares não perecíveis, produtos de higiene, roupas e calçado quente, assim como kit’s de primeiros socorros. Em Macedo de Cavaleiros está ainda também a acontecer uma recolha solidária. O município apela às pessoas que entreguem os bens na câmara municipal, nos Serviços Sociais e na Casa Falcão. E no próximo dia 11, pelas 21h30, o Centro Cultural irá ser palco de um concerto em prol da população da Ucrânia. A entrada para o recital é gratuita e a câmara apela à entrega de produtos médicos e hospitalares, nomeadamente medicamentos, ligaduras e pensos, pomadas, álcool etílico, água oxigenada, betadine e compressas. Em Vinhais também há recolha de bens, até ao dia 12. A iniciativa tem por objectivo a recolha de bens alimentares, produtos de primeiros socorros, de higiene e produtos para bebé/crianças, que deverão ser entregues nas sedes das Juntas e Uniões de Freguesia do concelho. Os municípios de Freixo de Espada à Cinta, Carrazeda de Ansiães e Torre de Moncorvo, tanto por conta própria como atraCarina Alves/Olga Telo Cordeiro vés da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro, aderiram também à onda de solidariedade e recolheram bens alimentares, medicamentos e roupa. A ajuda para a Ucrânia parte no começo da semana, bem como quatro autocarros para trazer refugiados para alguns municípios da CIM Douro. Será feita uma avaliação para perceber quais têm condições para acolher estas pessoas e quantas podem receber. Miranda do Douro não ficou indiferente. No dia 4 de Março, promoveu um vigília de oração pela paz na Ucrânia, na concatedral, uma iniciativa que serviu também para recolha de bens para ajuda humanitária. Santa Casa solidária A Santa Casa da Misericórdia de Bragança também recebeu doações este fim-de-semana, através de uma campanha da SIC Esperança a que a instituição aderiu. O provedor da santa casa, Eleutério Alves, esclareceu que, após o fim da campanha, a instituição vai continuar a receber os bens que as pessoas queiram doar. “Vamos estender a campanha, da nossa parte. Faremos depois chegar tudo à Ucrânia”, vincou. As pessoas que ainda queiram contribuir podem entregar vários bens, nomeadamente para apoio às crianças e aos bebés, assim como kit’s de saúde. Apoio dos bombeiros Perante o cenário de guerra que se vive na Ucrânia e todos os pedidos de ajuda, os Bombeiros Voluntários de Mogadouro e de Sendim, no concelho de Miranda do Douro, não ficaram indiferentes e decidiram ajudar os bombeiros da Ucrânia com a doação de duas ambulâncias. Segundo o presidente da corporação de Sendim, o veículo “não estava a ser utilizado” e agora vai poder ajudar outras pessoas. “Tem alguns quilómetros, mas é uma ambulância que está perfeitamente em condições, equipada, com maca”, frisou Ilídio Rodrigues. Já a ambulância doada pela Associação Humanitária de Mogadouro estava a ser usada como terceiro INEM. Ainda assim, o presidente da corporação, João Gouveia, não pensou duas vezes em doá-la, ainda que faça falta aos bombeiros. “Teremos outras possibilidades de nos desenrascarmos, vamos tentar colmatar isso de outra forma. Acho que, neste momento, o importante é ajudar quem realmente precisa”, afirmou. O presidente dos Bombeiros de Mogadouro lamenta que seja doada devido à situação de guerra que se vive nesse país. “Tenho pena, pelo momento que é, preferia não ter que mandar nada nem ter que ajudar, porque era sinal que estariam em paz e nós também”, concluiu. A Liga dos Bombeiros Portugueses está a pedir às associações e corpos de bombeiros voluntários a doação de pelos menos dois capacetes e dois equipamentos de protecção para serem enviados para a Ucrânia. No distrito, os Bombeiros Voluntários de Izeda, no concelho de Bragança, já aderiram e doaram cinco capacetes urbanos, cinco florestais ou de resgate, bem como calças e casacos que já estavam fora da norma do uniforme actual. Também os BV de Sendim vão “doar dois equipamentos de incêndios urbanos, dois fatos completos com capacete, para os bombeiros da Ucrânia”.

Refugiados acolhidos em Vale de Gouvinhas

João Lopes vai acolher seis refugiados da guerra na Ucrânia, na sua casa em Vale de Gouvinhas, Mirandela. São quatro mulheres e duas crianças, um menino de 5 meses e uma menina de 8 anos, familiares do genro, que é ucraniano. Quando lhe foi pedida ajuda não hesitou. “Pus a casa à disposição, mas fosse lá quem fosse, tenho a casa livre, só estou cá eu. Temos que ser solidários com estas pessoas que têm sofrido muito e continuam a sofrer”, afirma João que mora habitualmente em Cascais. Visto que em casa não tem todos os objectos necessários para acolher estas pessoas, decidiu, com a ajuda da neta, apelar à solidariedade. O pedido de contribuições nas redes sociais surtiu de imediato efeito e já recebeu donativos de várias pessoas. “Muita gente contribuiu, nunca pensei que houvesse tantas pessoas com tão bom coração e tão humanas, é reconfortante ver que há tantos a querer contribuir. Já trouxeram roupa, brinquedos, roupa de cama, um berço”, afirma. Os bens que ainda são necessário são produtos alimentares e de higiene, nomeadamente para crianças. Espera-se que pelo menos quatro pessoas deste grupo de refugiados cheguem esta terça-feira a Vale de Gouvinhas, incluindo as crianças e uma idosa de 80 anos.