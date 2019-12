Natal em Torre de Moncorvo

Os alunos do agrupamento de escolas de Torre de Moncorvo e os utentes do Centro Social e Paroquial de Torre de Moncorvo desfilaram, no dia 13, pelas ruas da vila, juntamente com o Pai Natal e outras personagens de animação. A parada terminou na Praça Francisco Meireles com a inauguração do Espaço Criança e com a distribuição de presentes a todas as crianças, oferecidos pela autarquia. O centro da vila está agora decorado com o Espaço Criança, onde os mais novos podem estar com o Pai-Natal, brincar nos carrosséis e na roda gingante e fazer pinturas faciais. Ali encontra-se ainda o Mercado de Natal, constituído por 6 barracas, onde estão a ser vendidos produtos regionais e artesanato. Os dois espaços estão abertos até ao dia 25 de Dezembro. AP