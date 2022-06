Nelson Edra e Lico na mira do C.A. Macedo de Cavaleiros

Segundo o Nordeste apurou os dois jogadores já terão um princípio de acordo com o clube macedense para a temporada 2022/2023.

No caso de Nelson Edra será um regresso a uma casa que bem conhece e onde iniciou a época anterior, transferindo-se depois para o F.C. Vinhais, onde realizou 25 jogos e apontou 4 golos.

Será a sexta temporada de Edra com a camisola do Macedo. O defesa central, de 30 anos, também já representou o CCR Lamas, Alfandeguense, Argozelo, GD Moncorvo, GD Sendim e GD Bragança.

Quanto ao avançado Lico alinhou em 24 partidas pela equipa da capital do fumeiro e apontou seis golos. Antes, o jogador, de 25 anos, jogou no Vimioso, Portomosense, Carção, Cova da Piedade B, Louletano B e Osoriense no Brasil.

Na calha poderá estar a contratação do defesa Luiz Pessanha (ex-FC Vinhais) e o ponta de lança Paulo Roberto (GD Bragança).

No comando técnico mantém-se José Carlos Afonso tal como os adjuntos Pedro Palhau e Octávio Rodrigues.