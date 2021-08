Nelson Gomes: "Foi uma decisão muito difícil”

Nelson Gomes não vai continuar a defender a baliza do Grupo Desportivo de Bragança. O guarda-redes decidiu pendurar as luvas aos 30 anos. Uma decisão motivada por questões profissionais.

“Senti que não ia conseguir conciliar a minha vida profissional com os horários dos treinos e que não ia conseguir estar a cem por cento no clube. Por isso, eu achei que esta era a melhor decisão”, explicou.

O guardião tem todo um percurso ligado ao Grupo Desportivo de Bragança. Fez formação no clube canarinho e prosseguiu nos seniores. Foram duas décadas de dedicação, sendo, por isso, uma decisão “muito difícil”. “Foi um a decisão bastante difícil, mas achei que era o melhor. Não era justo continuar quando sabia que não ia conseguir entregar-me da mesma maneira”.

Do futebol, Nelson Gomes guarda as amizades, os momentos positivos mas também os negativos. “As duas descidas de divisão acabam por me marcar e foi o mais difícil. Felizmente, eu tive mais momentos positivos do que negativos. É difícil escolher o melhor”.

Na hora da despedida dos relvados, o guardião diz já sentir falta “das rotinas do treino, do jogo e das pessoas que se tornaram família”.

No percurso desportivo do guarda-redes há ainda uma passagem pelos juvenis do SC Braga na temporada 2007/2008.