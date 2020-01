“No futuro vão estar prontas para conseguir resultados mais risonhos”

A selecção distrital de futebol feminino da A.F. Bragança averbou duas derrotas na fase zonal do Torneio Inter-associações sub-17, realizado no fim-de-semana, em Vidago.

As brigantinas perderam (3-2) o primeiro encontro com a selecção de Vila Real. O jogo foi pautado pelo equilíbrio e a AFB até chegou a estar em vantagem. “Estávamos bastante confiantes para este jogo e capazes de discutir o resultado. Foi um bom jogo e a vitória podia surgir para qualquer equipa”, disse Daniel Barros, seleccionador distrital.

Já no segundo encontro com a A.F. Porto a selecção distrital de Bragança sentiu dificuldades para travar a equipa adversária. A equipa portuense construiu o resultado na primeira metade. “O jogo com o Porto foi o mais difícil pela qualidade individual das jogadoras adversárias e pela maturidade que já tem. Sentimos bastantes dificuldades. Na segunda parte não sofremos golos e até tivemos oportunidades para marcar”, referiu o técnico.

Apesar das duas derrotas, Daniel Barros mostra-se satisfeito com a evolução das suas jogadoras e garante que foi “uma experiência enriquecedora” para todas. “Foi positivo tanto para as jogadoras como para nós, treinadores. Sabemos que no futuro vão estar prontas para travar batalhas mais duras e conseguir resultados mais risonhos”, acredita.

A fase zonal do Torneio Inter-associações contou com a participação das selecções da A.F. Bragança, A.F. Porto e A.F. Vila Real.