Nordeste Motor Show atraiu milhares de pessoas a Bragança

O Nordeste Motor Show, organizado pelo Nordeste Automóvel Clube, trouxe a Bragança, no passado fim-de-semana, veículos para todos gostos, desde carros desportivos, clássicos e eléctricos, tractores, motociclos, entre muitos outros.

O evento aconteceu pela primeira vez em Bragança e decorreu na Zona Industrial. Segundo a organização, atraiu mais de três mil pessoas às diversas actividades, incluindo exposições de vários veículos, workshops e seminários sobre diversos temas do mundo motorizado, destacando a corrida de Sprint do Nordeste Motor Show e as provas de Drift (derrapagem).

A prova de Sprint, na Classe CL, foi vencida por Luís Moreira, que é natural de Penafiel, mas reside em Bragança há seis anos. O piloto, que conduziu um BMW de carroçaria E30, considerou o circuito “interessante e muito bem organizado”, sendo que na prova “correu tudo bem” e em três mangas “a última acabou por ser a melhor”.

Bruno Miranda que participa no Campeonato Nacional de Drift, foi um dos pilotos que marcou presença no espectáculo de derrapagem do Nordeste Motor Show, com um BMW E36 coupé, com mecânica de um BMW 328i ainda atmosférico. “Nunca tinha vindo a Bragança, foi uma excelente oportunidade para mostrar o meu espectáculo e conhecer a terra. O espaço foi muito bom para derreter pneu, foi uma tarde bem passada e é sempre importante ver tanta gente a assistir ao espectáculo de Drift”, frisou o piloto do Porto.

Bruno Afonso esteve a assistir ao evento do Nordeste Automóvel Clube e referiu que “foi uma experiência boa”, num evento “que faz todo o sentido para região”.

Ivo Antão foi um visitante, que veio de Espanha, com um grupo de cerca de trinta amigos para assistir ao Nordeste Motor Show. “Viemos com quinze carros para Bragança, foi um evento muito bom e vale a pena vir de Espanha para assistir a um espectáculo destes. Sou mecânico, tenho uma grande paixão por carros e esperemos que o evento continue para o ano”, destacou.

Rómulo Pinto, vice-presidente do Nordeste Automóvel, fez um balanço positivo do Nordeste Motor Show. “Um evento de pleno sucesso, não esperávamos que corresse tão bem na primeira edição, tivemos mais de três mil visitantes durante o fim-de-semana. Estamos na direcção há um ano, temos os objectivos bem traçados e mostrámos mais uma vez que o Nordeste Automóvel Clube está aqui e está vivo”, sublinhou.

Já com algumas iniciativas realizadas, o principal objectivo do Nordeste Automóvel Clube será trazer de volta a Rampa de Bragança. “Queremos voltar a realizar a Rampa de Bragança e estamos a delinear a melhor estratégia para a conseguir fazer. Pretendemos também fazer novamente a prova de perícias, mas vamos dar um passo de cada vez. Já não se fazia um evento assim há algum tempo, é importante começar por algum lado e o Nordeste Motor Show acabou por ser um excelente ponto de partida”, rematou.

O Nordeste Motor Show aconteceu na Zona Industrial de Bragança, sendo que as boxes foram no Parque do NERBA. No interior do pavilhão, estiveram exposições de diversos tipos de veículos, sobretudo automóveis de várias marcas e idades, com a realização de workshops e seminários tendo em vista o melhoramento da realidade de veículos, tanto de eléctricos como motores de combustão. No exterior, um espaço típico de corridas com vários stands e boxes, onde os pilotos e os mecânicos afinaram as máquinas para as corridas e para o espectáculo de Drift.

Esta iniciativa do Nordeste Automóvel Clube tem como objectivo tornar-se num evento anual de Bragança, dedicado aos mais diferentes veículo e pretende crescer ainda mais na próxima edição.