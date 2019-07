Nova época traz alterações nas leis de jogo

As mudanças foram aprovadas pelo Internacional Football Association Board (IFAB), a entidade responsável por regulamentar as regras do futebol, em Março deste ano.

Em Portugal as alterações entram em vigor a partir do dia 4 de Agosto, na Supertaça entre Benfica e Sporting, mas já foram colocadas em prática em outras provas, como a Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, a Copa América ou a Taça das nações Africanas.

Com as novas regras os jogadores passam a sair do campo, aquando de uma substituição, pela linha mais próxima, deixando de ser obrigatório dirigirem-se à linha de meio-campo, junto aos bancos de suplentes. Pretende-se, assim, aumentar o tempo útil de jogo e evitar as perdas de tempo propositadas.

Na questão do pontapé de baliza, até agora o guarda-redes tinha de bater a bola para fora da grande área, para que esta fosse considerada em jogo. Com as novas regras, a bola passa a poder ser recebida pelos companheiros de equipa dentro da grande área.

Na marcação de um livre, os jogadores adversários passam a estar obrigados a manter uma distância de, pelo menos, um metro da barreira.

Quanto aos lances de mão na bola mantém-se a lei em que há infracção quando o jogador tocar, deliberadamente, na bola com a mão, mas só quando a colocação do braço aumenta a volumetria do jogador ou a bola tocar no braço quando este está acima do nível dos ombros.

Sempre que uma equipa marcar um golo mas a bola tabelar no braço ou na mão de um jogador que participou nesse lance de ataque, o lance será anulado, mesmo que o toque seja casual. Já no caso do defesa o golo será validado.

No campo disciplinar, as penalizações com cartões amarelos e vermelhos passam a aplicar-se a todos os elementos que estão no banco.

Nas grandes penalidades, o guarda-redes é obrigado a manter pelo menos um dos pés sobre a linha de baliza até o penálti ser marcado. E mesmo que seja assistido, o jogador que sofreu o penálti pode ficar em campo para bater a grande penalidade.

As mudanças nas leis de jogo clarificam também a intervenção involuntária do próprio árbitro no jogo, que sempre que toque na bola e isso altere o sentido do jogo deve parar a partida e dar a bola à equipa que estava na sua posse.

O principal objectivo destas alterações é aumentar o tempo útil de jogo, pois segundo o mais recente estudo do Observatório do Futebol, em Dezembro do ano passado, concluiu que, na Europa, Portugal é o país com menos tempo útil de jogo. Em 90 minutos são apenas jogados 46, ou seja, cerca de metade.