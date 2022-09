Novo ataque de alegado lobo mata duas ovelhas

Um rebanho de ovelhas foi atacado, alegadamente por um lobo, na semana passada, em Salsas, no concelho de Bragança. Dois animais morreram neste ataque, segundo contou o proprietário do rebanho, Alexandre Moreira, que acrescentou que, este ano, é a segunda vez que a situação se repete. "Há cerca de dois meses mataram-me cinco animais, três morreram no imediato e dois ficaram feridos, mas também acabaram por morrer", contou o pastor, que disse ainda ter conhecimento de que "o lobo já se aproximou várias vezes das ovelhas". "Vi-o, uma vez, próximo da rede e só não entrou porque os cães não permitiram. Já o voltei a ver mais duas vezes e agora voltaram a atacá-las, mantando dois animais", relatou sobre este ataque, que aconteceu entre as 00h30 e a 01h00 da madrugada.

Alarmado e descontente com o que se tem sucedido, Alexandre Moreira admite desistir da actividade. Dizendo que há dias lhe ofereceram 250 euros pelo carneiro, que agora foi morto neste ataque, sendo que não o vendeu pela "estima" que lhe tinha, e avançando que cada ovelha vale 100 euros, o pastor diz estar "cansado" dos ataques e de ver os animais morrer. "Vou desfazer-me dos animais porque não há forma de isto se resolver”, afirmou.

O rebanho foi atacado dentro da própria cerca. Ou seja, não há como evitar a situação. Assim, o pastor de Salsas pede medidas. "Agora volta a ouvir-se falar de lobos e há várias versões. Uma delas é que havia em Espanha, na zona de Zamora, viveiros de lobos. Com os grandes incêndios que lá ocorreram, os animais terão fugido para o lado português. Não sei se é verdade, mas uma coisa é certa, há por aí bastantes lobos e têm causado ataques em várias aldeias aqui perto. Se quisessem manter a espécie era tão simples quanto o Estado fazer vedações nas suas propriedades e pô-los lá", considerou Alexandre Moreira.

Uma semana antes deste ataque, em Salsas, houve registo de outros dois, ali perto. Conforme noticiámos na última edição deste jornal, um deles foi em Vila Franca, também no concelho de Bragança, e o outro em Vinhas, já no concelho de Macedo de Cavaleiros, mas relativamente perto desta aldeia e a 13 quilómetros de Salsas.