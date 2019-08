Novo líder do G.D. Sendim quer reaproximar os adeptos do clube

O emblema do concelho de Miranda do Douro quer voltar a ter uma palavra a dizer no campeonato distrital de futebol. A época passada não correu de feição ao Sendim, pois ficou no penúltimo lugar da tabela classificativa e não passou da pré-eliminatória da Taça Distrital Firststop.

A nova direcção do clube, liderada por André Xavier, quer começar a escrever uma nova página. O primeiro passo é reaproximar os adeptos da equipa. “Acredito que é possível voltar a aproximar os sócios do clube. Sendim é uma vila onde as pessoas são muito unidas”, afirmou o novo presidente.

André Xavier foi eleito presidente do G.D. Sendim no dia 31 de Julho, sucedendo a Dinis Arribas, e encabeçou a única lista candidata. “O Sendim é um clube já bastante antigo. Não havia listas candidatas e como não queríamos deixar cair o clube num vazio directivo juntam-nos um grupo de amigos e decidimos avançar com uma lista”, contou.