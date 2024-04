Número de AVC’s no distrito é preocupante

Em média, por ano, há 400 casos de Acidentes Vasculares Cerebrais no distrito. Embora o director da Unidade de AVC da Unidade Local de Saúde do Nordeste adiante que não há dados concretos no distrito, uma vez que a estimativa é feita consoante o número de pessoas que recorrem às urgências, considera que “400 casos por ano, actualmente, é muito para uma população que, de acordo com os censos, tem cerca de 123 mil habitantes”. “É como se uma aldeia de média dimensão foi toda acometida por um AVC”, explicou Jorge Poço. Além da quantidade de AVC’s ser preocupante, o médico avançou ainda que tem vindo a aumentar nas pessoas mais novas. “O habitual é ocorrerem à medida que vamos envelhecendo, contudo, apanhamos, com alguma frequência, doentes com 40/50 anos de idade, aqui na nossa região, que tiveram um AVC, o que se torna assustador”, frisou. Jorge Poço explicou que isto se deve aos “hábitos” que as camadas mais jovens têm, nomeadamente no que toca à alimentação. “Todos nós sabemos que a alimentação que muitas vezes é feita, fast food, não é a mais saudável. Assim como hábitos de tabaco, drogas, o sedentarismo e a obesidade, o que se reflecte muito depois no que vai vir”, sublinhou. Por isso, embora a idade e a genética sejam factores de risco para a ocorrência de AVC, o director lembrou que há outros que podem ser controlados, como a diabetes, a hipertensão arterial, o colesterol, a obesidade, o sedentarismo, o consumo de tabaco e de álcool. De acordo com Jorge Poço, “cerca de 10% a 15%” que têm um Acidente Vascular Cerebral podem morrer na primeira semana e que “cerca de 50% das pessoas ainda estão dependentes em alguma actividade da vida diária” um ano depois do sucedido. “Pode desde o doente ficar acamado, sem capacidade sequer para dar um passo, pode ficar com alterações da visão e, por exemplo, em pessoas mais novas, não poderem mais conduzir, ou então ficarem com grande incapacidade de se expressar”, sublinhou. Assim sendo, pede que se esteja atento aos sinais, como a face torta, dificuldade em falar e a perda de força de um lado, nomeadamente num braço, e que caso surjam deve ser chamado o 112. O Dia Nacional do Doente com AVC assinalou-se este domingo. Para comemorar a data, esta terça-feira, vão ser feitos rastreios no Hospital de Macedo de Cavaleiros.