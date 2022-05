Nuno Augusto e António Tiago candidatos a subir ao nacional

São dois os árbitros da A.F. Bragança candidatos a subir ao quando nacional da arbitragem, neste caso à categoria C4, Nuno Augusto, natural de Vinhais, e António Tiago, de Torre de Moncorvo.

Actualmente, João Afonso em C2 e Paulo Silva e Cláudio Miranda em C4 são os árbitros que representam a AFB nos quadros nacionais.

Fernando Lhano, presidente do Conselho de Arbitragem, está confiante na promoção dos dois árbitros. “Eles estão a trabalhar bem. No seminário participam 44 árbitros e só ficam 30. Acreditámos que vão estar bem, tranquilos e que vão garantir a promoção”.

Nuno Augusto e António Tiago iniciam o seminário de formação para o nacional no próximo mês de Junho.

No futsal, João Martins é o único representante da A.F. Bragança no nacional e assim se vai manter, pois esta temporada não há candidatos a subir.

Entretanto, Carlos Mendes participou no seminário para árbitros de futebol de praia. O juiz não conseguiu a promoção mas para Fernando Lhano valeu pela experiência, até porque foi a primeira vez que a A.F. Bragança teve um candidato no futebol de praia. “Foi uma novidade. Frequentaram o seminário 25 árbitros, sendo que apenas sete conseguiram a promoção. O Carlos conseguiu a aprovação mas não foi suficiente para conseguir ficar no lote dos sete árbitros, cinco dos quais já eram árbitros de futebol de praia. Foi uma novidade para a associação e para o Carlos”.

Quanto ao quadro de observadores no nacional, a A.F. Bragança conta apenas com Octávio Pereira.