Nuno Augusto sobe ao quadro nacional da arbitragem

Nuno Augusto vai juntar-se a Cláudio Miranda e Paulo Silva nos quadros nacional da arbitragem. Os árbitros da A.F. Bragança estão na categoria C4 futebol.

Nuno Augusto é o mais recente juiz a subir na hierarquia da arbitragem. Para o árbitro, de 31 anos, natural de Vinhais, esta promoção reflecte o trabalho desenvolvido a nível distrital. “Fiquei muito feliz. Quando trabalhámos por objectivos e conseguimos alcançar os mesmos é gratificante. Isto não é um trabalho só deste ano, mas sim desde que me iniciei na arbitragem”, disse em entrevista à Rádio Brigantia.

Nuno Augusto iniciou-se na arbitragem na época 2017/2018, depois de ter jogado futebol no F.C. Vinhais, e confessa que inicialmente ser árbitro era um passatempo. “No início era apenas para ocupar o fim-de-semana, mas depois o gosto aumentou e em tom de brincadeira se não tiver um jogo no fim-de-semana fico chateado”.

O árbitro tem objectivos ambiciosos. “Quero dar um passo de cada vez e agora quero manter-me nos quadros nacionais. Mas gostava de chegar ao mais alto nível”.

Nuno Augusto foi promovido à categoria C4. Em C2 manteve-se João Pedro Afonso.

No futsal, João Martins é o único representante da A.F. Bragança no nacional. Quanto ao quadro de observadores conta apenas com Octávio Pereira.