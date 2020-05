Nuno Fernandes assume comando técnico do F.C. Vinhais

O F.C. Vinhais vai ter um novo líder na equipa técnica, Nuno Fernandes. O antigo central da formação vinhaense pendurou de vez as chuteiras e vai estrear-se como técnico principal de um plantel sénior.

“O Nuno vai ser o treinador do F.C. Vinhais. Quando regressou na época passada à equipa já era com essa intenção para assumir o cargo de treinador na nova temporada. É da terra e alguém capaz de dar seguimento a este projecto”, avançou Samuel Salgado, presidente do clube, ao Nordeste.

O líder dos vinhaenses mostra-se ambicioso e aponta para o título. “O nosso objectivo é sempre lutar pelo título. Não sabemos se vamos conseguir, mas o nosso pensamento é esse. Já a época passada pensávamos dessa forma, apesar de não ter corrido como queríamos”.

Samuel Salgado quer dar “todas as condições” ao treinador para “formar o melhor plantel possível”.

Sobre a próxima época, o presidente do F.C. Vinhais confessa que há muitas incertezas e não se sabe quando começará o campeonato distriltal da A.F. Bragança, mas o clube “quer estar preparado”

A nível financeiro, Samuel Salgado garante que o Vinhais “está estável” e que vai pagar o mês de Março aos jogadores.

A A.F. Bragança suspendeu as competições no dia 12 de Março, devido à Covid-19, acabando mesmo por cancelar as provas. O F.C. Vinhais terminou no nono lugar com cinco pontos, após uma temporada marcada pela mudança de treinadores, primeiro a saída de Carlos Garcia e depois a de Pik.

Nuno Fernandes é o novo treinador da formação da capital do fumeiro, depois de ter representado o clube 13 anos como jogador, onde ganhou uma Taça da A.F. Bragança em 2018.

Enquanto treinador há vários anos que trabalha com as equipas de formação e integra os quadros técnicos da A.F. Bragança no que respeita às selecções distritais.