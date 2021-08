Nuno Ferreira apresentou candidatura a Freixo com “olhar para o futuro”

Com o mote “A Força da Mudança”, Nuno Ferreira apresentou, este sábado dia 31 de Julho, a sua candidatura pelo PS à Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta. O socialista disse “olhar para o futuro” e querer “devolver Freixo aos freixienses”, com “liberdade” e colocá-lo na “rota do desenvolvimento e progresso”. O candidato mostrou-se optimista com as eleições e garante que a vitória será da sua lista. “Estou certo que no dia 26 de Setembro Freixo terá a vitória merecida, terá novamente a rota do desenvolvimento e terá sobretudo a força da mudança que irá mudar os destinos deste concelho, por isso, estou certo e plenamente seguro que iremos ganhar estas eleições”, afirmou. Nuno Ferreira acredita que a aposta no futuro passa então pelo desenvolvimento do turismo, que entende estar “subvalorizado”, nomeadamente o turismo religioso, a divulgação da paisagem, da rota da seda, assim como a praia fluvial da Congida. “A nossa praia fluvial tem estado, nos últimos anos, ao abandono e é um ex-libris de Freixo e merece um forte empenho da nossa parte para que seja uma praia fluvial de nível nacional”, destacou. Também a saúde é uma prioridade do candidato que quer que o concelho tenha urgência 24h, assim como a educação, com a implementação do ensino secundário, através do ensino profissional, já que este é um dos dois concelhos do distrito que não oferece ensino do décimo ao décimo segundo anos. O socialista referiu ainda que sendo Freixo de Espada à Cinta um concelho que vive muito da agricultura, esta área também não poderia ficar para trás. Por isso, disse querer melhorar as condições dos agricultores para a exportação dos produtos e ainda prestar apoio às adegas do território.