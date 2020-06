Nuno Lima é treinador do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros

O C.A. Macedo de Cavaleiros já definiu a equipa técnica do plantel sénior para a nova época e será liderada por Nuno Lima. Pedro Palhau será o treinador adjunto e Carlos Silvestre o técnico de guarda-redes.

O treinador, de 45 anos, já integrou os quadros do S.C. Mirandela no nacional na temporada 2013/2014, foi adjunto de Ricardo Chéu e terminou como técnico principal. Na época anterior também foi adjunto de Vítor Maçãs na formação da cidade do Tua.

A nível distrital, Nuno Lima treinou o Vila Flor SC no final da temporada 2017/2018 e na época (2018/2019).

O treinador também já assumiu funções de seleccionador distrital da A.F. Bragança, Lima orientou a selecção de seniores na Taça das Regiões da UEFA 2017, em Mirandela.

Quanto ao plantel para a nova temporada, Henrique, Mantorras, João Paulo Vaz, Falcão, Veiga e Edra devem renovar por mais uma época.

Foto de C.A. Macedo de Cavaleiros