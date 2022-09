Nuno Lima não comentou acusações de António Forneiro

“Não faço juízo de valores em relação à forma de ver o jogo da equipa técnica adversária e até mesmo dos adeptos. Não me parece, mas respeito a opinião dele”.

O Moncorvo venceu o jogo por 0-1, com um golo de Kojo, mas Nuno Lima não gostou da primeira parte realizada pela sua equipa e ao intervalo houve conversa séria no balneário que surtiu efeito. “Jogámos contra uma equipa forte, aguerrida e com qualidade. Na primeira parte não estivemos cá, não viemos ao jogo. Ao intervalo disse aos jogadores que tínhamos que mudar tudo. Só tenho que dar os parabéns à minha equipa porque, de facto, na segunda parte foi uma equipa a sério, os jogadores foram aquilo a que me habituaram na pré-época. Fizemos um golo mas podíamos ter feito mais dois ou três golos”.

Para o treinador o resultado é justo. “Na primeira parte se o Carção estivesse a ganhar por duas bolas era justo. Mas, pela segunda parte que fizemos, pelas oportunidades a vitória assenta-nos bem. Foi uma vitória difícil com um adversário difícil, mas com todo o mérito dos meus jogadores”, concluiu.