Nuno Maia homenageado

O advogado, de 79 anos, tem agora o seu nome perpetuado num dos espaços do edifício, no “Auditório Dr. Nuno Maia”. “O nosso ego fica contente. Agora, se me perguntar se mereço esta homenagem eu digo-lhe que há outras pessoas que mereciam ter o seu nome neste auditório. Há muita gente que colaborou, trabalhou, independentemente do tempo. O valor das pessoas não se assume por estarem muito tempo nas instituições, mas pelo que se faz e pelo que se pratica”, disse emocionado.

Nuno Maia é natural de Castelo Branco, concelho de Mogadouro, e foi durante 17 anos presidente da Mesa de Assembleia-Geral da A.F. Bragança. Também já pertenceu ao Conselho Directivo da Escola Secundária Emídio Garcia, em Bragança, foi membro da Delegação da Ordem dos Advogados, Presidente do Conselho Fiscal dos Bombeiros Voluntários e Presidente do Conselho Fiscal do Aeroclube de Bragança.