Nuno Moreno admite candidatar-se à câmara de Bragança pelo PS

As eleições para as câmaras são já no próximo ano, em Setembro. À margem da conferência de imprensa realizada pela Concelhia do PS de Bragança, Nuno Moreno foi questionado pelo Jornal Nordeste sobre se pode vir a candidatar- -se pelo Partido Socialista à câmara municipal de Bragança. Disse que “não está de fora essa hipótese” e está “aberto e receptivo”. Ainda assim o actual vereador do PS realçou que o objectivo é manter o mandato até ao fim com “lisura”, “consciência” e com sentido de “missão de serviço público”.