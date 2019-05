Nuno Silvano foi o “Homem do Jogo”

A tarde de domingo foi memorável para Nuno Silvano. O camisola dez do Grupo Desportivo de Bragança ajudou os brigantinos a conquistar a primeira taça distrital do clube e contribuiu com um grande golo.

O médio, de 22 anos, apontou o segundo tento de livre directo. Uma autêntica obra de arte do jovem jogador, mas que só impressionou quem nunca o viu jogar. Esta não foi a primeira vez que Nuno apontou o golo de livre directo e confessou que é uma situação que tem trabalhado bastante ao longo da época. “É um golo que resulta de muito treino, de muito trabalho durante a semana”, afirmou.

Um golo soberbo e uma boa exibição valeram a Nuno Silvano o prémio de “Homem do Jogo”. Satisfeito com a distinção individual e a conquista colectiva, o médio falou de “um objectivo cumprido” e vira o foco para a Taça Transmontana. Um troféu que o Bragança vai disputar com o SC Vila Real, campeão distrital da A.F. Vila Real, no dia 8 de Junho. O jogo vai realizar-se no distrito de Bragança, mas ainda não foi avançado o local e a hora.