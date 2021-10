O desafio de correr três meias-maratonas em 15 dias

Para os profissionais é um desafio, aparentemente, fácil de superar mas para quem é amador, e ainda em fase inicial da prática de atletismo, completar três meias-maratonas em 15 dias tem a sua dificuldade e passa a ser uma prova de superação.

Que o diga João Chumbo. O atleta, natural de Macedo de Cavaleiros,cumpriu à risca o objectivo a que se propôs, participar na Meia-Maratona de Zamora, Vila Real e Porto, entre os dias 5 e 19 de Setembro.

“O desafio das três meias-maratonas em 15 dias surgiu sem querer. Comecei por inscrever-me na Meia-Maratona do Porto, de seguida inscrevi-me na de Zamora porque um atleta de outra equipa lançou-me o desafio de competir com ele, de forma saudável, claro. Infelizmente, esse atleta que me desafiou não teve possibilidade de participar, mas já que estava inscrito não ia faltar. Quanto à Meia-Maratona de Vila Real inscrevi-me por ser aqui perto e por ter companhia de amigos, que ainda não estão federados, para a fazer mas de forma mais descontraída”, contou.

O atletismo é um hobbie recente de João Chumbo. O enfermeiro de profissão representa o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, onde também integra o departamento médico. Neste desafio contou com a preciosa ajuda do treinador, Fernando Pinto. “Quando dei conta estava metido nesta bela tarefa de fazer três meias-maratonas em 15 dias, falei com o meu treinador e deitamos mãos à obra para chegar preparado à data do início do desafio”.

João Chumbo começou a participar em provas este ano, em Março, e até já conseguiu bater recordes pessoais. “Na prova de Zamora entusiasmei-me, comecei muito rápido e na segunda metade isso pesou na minha prestação. O objectivo era baixar de 01h46m que trazia da Meia-Maratona de Alfândega, realizada em Maio. Fiz um tempo de 01h41m08s que passou a ser o meu recorde pessoal em provas oficiais. Em Vila Real terminei a prova sem ter entrado em fadiga muscular e com apenas mais 27 segundos que em Zamora. Na Meia-Maratona do Porto, fui mais descontraído e tentei aproveitar a paisagem, já com 42kms nas pernas das outras duas provas. No entanto correu muito bem e fiz a prova em 01h41m18s, tendo assim melhorado o tempo de Vila Real e acrescentado apenas 10 segundos ao tempo que trazia de Zamora. Fiquei muito feliz com o resultado consistente das três provas, mas ainda tenho muito que evoluir e melhorar”, recordou.

João Chumbo contou com a ajuda dos amigos, família e do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros. "Tenho que agradecer todo o apoio da minha família, amigos, da minha namorada, das minhas colegas da Santa Casa da Misericórdia e do clube".

O atleta integra a equipa sénior de atletismo do Macedo, que já conta com oito elementos.