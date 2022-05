O esperado regresso da Feira da Cantarinhas trouxe enchente ao centro de Bragança

Milhares de pessoas passaram nos últimos dias por Bragança para a Feira das Cantarinhas e do Artesanato, que terminou no passado domingo. Para os expositores foi com satisfação que puderam voltar a fazer negócio no certame. E apesar de a Olga Telo Cordeiro crise e da inflação estarem a deixar as pessoas retraídas na hora de abrir a carteira, muitas não perdem a oportunidade de fazer compras nesta feira e os comerciantes fazem um balanço positivo. “Já há muitos anos que venho fazer a feira. Em 2020 e 2021 estivemos a patinar, mas agora estamos a fazer bons negócios. As pessoas estão a levar muitas cantarinhas, estão a comprar mais que nos demais anos”, conta Ilídio da Silva, um dos vendedores que veio de Lamego e vendeu cerca de 1500 a 2000 cantarinhas nos três dias da feira. “Trouxemos as cantarinhas que já temos de há dois anos”, conta Emília Maravilha. Por isso, o preço não subiu, mas já se espera que no próximo ano fiquem mais caras. “Estamos a vender alguma coisinha, mas já não é como antigamente, antes vendia-se muito mais, mas as pessoas ainda mantêm a tradição”, afirma. Para muitos visitantes também já havia saudades de voltar aos certames, ainda que nalguns casos tenha sido uma estreia nesta feira. E a paragem para cumprir a tradição de comprar cantarinhas não podia faltar. “Não conhecia a feira, é a primeira vez que venho, mas estou a gostar. Vamos levar algumas cantarinhas, como é tradição, para não irmos sem nada”, afirmou Maria Gueirez que veio de Mirandela e afirma que já sentia falta das feiras. Sílvia Sanchez viajou de San Vitero, em Espanha, para conhecer a feira, apesar de já ter vindo com a família várias vezes a Bragança. “É uma feira muito bonita e voltaremos. Chegámos há pouco e temos de continuar a ver mais coisas, mas comprámos agora mesmo cantarinhas, a minha filha escolheu algumas”, conta. A Feira das Cantarinhas decorreu entre 29 de Abril e 1 de Maio e contou com cerca de 400 expositores. Já a XXXIV Feira de Artesanato, que começou a 27 de Abril e terminou também domingo, igualmente no centro histórico, contou com 58 expositores. A presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança, Maria João Rodrigues, sublinha que alguns expositores habituais decidiram não participar por dificuldades financeiras. “Foi mais difícil este ano virem, mas não por vontade deles, foi porque os combustíveis estão muito mais caros e as pessoas para poderem fazer as deslocações têm muitas despesas e muitos tiveram receio que as receitas não cobrissem as despesas. Mas dois anos depois, muitos artesãos estavam desejosos de vir fazer esta feira”, referiu. O autarca Hernâni Dias acredita que a iniciativa ajudou a gerar dinâmica económica na cidade. “A própria Feira das Cantarinhas representa um grande incremento do número de visitantes na cidade. Acredito que é uma oportunidade também para os comerciantes locais, a hotelaria e restauração fazerem negócio”, afirmou. Além da venda de produtos, a Feira das Cantarinhas contou com animação com grupos locais, bem como diversões no Parque do Eixo Atlântico. A programação integra ainda a 1.ª Meia Maratona das Cantarinhas, que acontece dia 8 de Maio.