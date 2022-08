O IPB vai criar duas residências de estudantes em Mirandela com mais de 180 vagas

Instituto Politécnico de Bragança (IPB) vai adquirir o Hotel Mira Tua, em Mirandela, para ali criar uma residência para os estudantes.

O hotel, que está encerrado desde 2013, será sujeito a obras para receber os alunos da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela (ESACT). Além disso, o IPB irá ainda construir, de raíz, uma residência de estudantes junto ao campus da ESACT, num terreno que foi cedido pela câmara de Mirandela.

Segundo adiantou a directora da escola, a aquisição e recuperação do Mira Tua deverá permitir criar 62 camas. “Deverá ser a primeira a ficar pronta”, esclareceu Sónia Nogueira. Já a residência a ser construída de raíz prevê-se que tenha capacidade para acolher 120 estudantes. “Temos também em muito boa posição a construção de um edifício novo, no campus do cruzeiro, junto à ESACT”, vincou sobre este empreendimento. Prevê-se que as mais de 180 camas estejam já disponíveis no ano lectivo de 2023/2024. No total, o investimento para as duas empreitadas ronda os 5,6 milhões de euros. A aquisição do hotel e a sua recuperação custarão cerca de 1,9 milhões de euros. Já a outra empreitada ficará por 3,7 milhões de euros. As residências vão ser uma realidade fruto de duas candidaturas apresentadas ao Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior.

Houve uma primeira fase, que foi a manifestação de interesse, em Fevereiro, e uma segunda, que foi até Março, quando se apresentou a candidatura às residências. “Recentemente ficámos a saber que ambas foram já consideradas para efeitos de financiamento e para a assinatura dos contratos-programa”, explicou a directora. Estes dois projectos vão colmatar a falta de quartos para os alunos e, ao mesmo tempo, permitirão que o preço de arrendamento, para quem pratica esta solução, baixe.

A candidatura da construção da residência ficou, a nível nacional, em sétimo lugar, sendo que foram apresentados um total de 33 projectos. A outra empreitada, entre 120 candidaturas, ficou em sexto lugar.