O sonho de chegar ao plantel sénior

Santiago Godinho é um desses 65 meninos. O pequeno jogador tem 11 anos e há cinco que veste de verde e amarelo. Santiago faz parte da equipa de infantis, mas também joga pelos iniciados. Competir num escalão acima do seu é já habitual para o pequeno génio do futsal.

O seu talento despertou a curiosidade do Sporting e em 2018 ficou referenciado pelo clube de Alvalade.

O gosto quer tem pelo futsal é indiscutível mas o futebol é outra das suas paixões. “Quando for grande quero jogar num clube profissional. Gostava de jogar futebol em Inglaterra”, afirmou.

Mas o futsal aparece logo nos planos futuros de Santiago. “Gostava de representar a equipa de seniores do GDM e o Benfica”.

Quanto a referências não restam dúvidas e são comuns a qualquer criança. “Gosto do Ricardinho. É o melhor do mundo”, afirmou.

No entanto, é no GDM que tem uma referência real e próxima. “O Patrick Simão é a minha referência no Macedense. É um jogador muito completo, é o capitão e é goleador”.

E seguindo a linha do projecto Geração Futsal, Santiago Godinho não descura dos estudos. Frequenta o sexto ano e garante ser bom aluno, pois diz “ter tempo para tudo”.