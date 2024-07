Obras para construção da nova Escola de Saúde do IPB adjudicadas ainda este ano

Está já em fase de conclusão a elaboração do projecto da nova Escola de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança. O IPB espera ainda este ano adjudicar as obras. Segundo o presidente da instituição, Orlando Rodrigues, a empreitada vai custar 10 milhões de euros e pode demorar “nunca menos de dois anos”. A actual escola tem cerca de 30 anos e já não corresponde às necessidades, por falta de condições e espaço. Há anos que se fala da construção de uma nova infra-estrutura, mas a dificuldade de cedência de um terreno para o efeito acabou por criar entraves.

