Obras para requalificar estrada Vinhais-Bragança já começaram

Já começaram as obras na Estrada Nacional 103, que liga Vinhais a Bragança. O objectivo é requalificar parte do troço existente e ainda construir duas variantes. A empreitada é financiada na totalidade pelo Plano de Recuperação e Resiliência, com um financiamento de mais de 36 milhões de euros. A obra é reclamada há muito pelo actual e antigos autarcas de Vinhais e pela população, uma vez que a estrada actual, de cerca de 30 Km, demora cerca de 40 minutos a ser percorrida, devido às curvas. Na semana passada, segundo o presidente da Câmara Municipal de Vinhais, começou a ser melhorado o troço já existente. “Neste momento, estão a começar os trabalhos de requalificação no sentido de retirarem curvas”, explicou Luís Fernandes. Esta primeira fase adjudicada custará cerca de “17 milhões de euros”. O projecto tem ainda uma segunda fase, que consiste na construção de duas variantes. “No primeiro semestre de 2025 serão postos a concurso os dois viadutos a fazer entre Vila Verde e Soeira”. A Estrada Nacional 103 serve as populações das freguesias de Vinhais, Vila Verde, Paçó, União de Freguesias de Soeira, Fresulfe e Mofreita, em Vinhais, e a União de Freguesias de Castrelos e Carrazedo, Gondesende, Donai e Castro de Avelãs, no concelho de Bragança. Luís Fernandes vê finalmente o projecto sair do papel e tornar-se uma realidade. No entanto, vincou que o mais importante é a conclusão dos trabalhos. “É uma reclamação dos vinhaenses de há muito tempo. É um factor de potencialidade para o concelho e para a região. Só ficamos satisfeitos quando as obras estiverem concluídas tal como no projecto, não deixando de nos regozijar por já estarem no terreno”, frisou. A estrada tem de estar concluída até 2026, prazo determinado para a execução dos projectos do Plano de Recuperação e Resiliência.