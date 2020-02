Octávio Rodrigues deixa comando técnico do Vila Flor SC

O treinador terminou a ligação ao clube após a derrota por 2-1 com o FC Vinhais, no passado domingo.

“Demiti-me com efeitos imediatos do cargo de treinador principal do Vila Flor SC, após mais uma derrota, provavelmente a que mais me doeu”, escreveu o técnico na sua página no facebook.

Octávio Rodrigues estreou-se esta temporada como técnico de uma equipa sénior e garante que trabalhou “da forma mais honesta, responsável e o mais profissional possível”.

O Vila Flor SC ocupa o 10º lugar, penúltimo, do campeonato distrital com quatro pontos e no próximo domingo recebe o GD Sendim.