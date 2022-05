Oficializada a saída de Rafael Pinheiro do S.C. Mirandela

Rafael Pinheiro não vai continuar no comando técnico do S.C. Mirandela. O treinador, de 39 anos, terminou a ligação ao emblema alvinegro depois de concluída a temporada 2021/2022 e consumada a descida ao distrital.

O técnico orientou um plantel bastante jovem que ainda fez sonhar os adeptos com a subida à Liga 3, depois de ter andado grande parte da primeira fase do Campeonato de Portugal nos lugares cimeiros da tabela.

Os alvinegros acabariam por ficar no quarto lugar, com 33 pontos, e obrigados a jogar a fase de manutenção. Nesta fase crucial, Rafael Pinheiro considera que o clube foi traído pelo modelo competitivo. “É um bocado ridículo o percurso feito em dez meses e os pontos conseguidos, 39 no total, não terem chegado para ficarmos no Campeonato de Portugal”, lamentou o treinador.

Rafael Pinheiro garante que os jogadores tudo fizeram para cumprir o principal objectivo da temporada e que passaram por um duro processo de crescimento. “Não podemos querer que jogadores com 19 ou 20 anos, jogadores que jogaram pela primeira vez no Campeonato de Portugal ou que jogaram com regularidade, estejam preparados para a pressão e para as dificuldades. Todos passámos por um processo de crescimento”.

O treinador admite também que faltou maturidade em momentos decisivos da temporada. “Penso que faltou um pouco de maturidade a todo o grupo e eu estou incluído no grupo. Em jogos chave não fomos capazes de garantir os pontos suficientes para nos mantermos nos primeiros lugares. Depois, na nossa melhor fase, tivemos que adiar um jogo devido ao surto de covid-19 no plantel e isso não foi benéfico, pois não conseguimos recuperar o mesmo ritmo e a mesma intensidade, mas isso também aconteceu com outras equipas”.

No entanto, Rafael Pinheiro garante que toda a gente saiu “de consciência tranquila”. “Fizemos tudo para ficar no Campeonato de Portugal, infelizmente não conseguimos”, lamentou.

Sobre o futuro: “Neste momento não tenho nenhum tipo de acordo nem com o Mirandela nem com outro clube. Agora tenho uns dias para pensar”.

Rafael Pinheiro chegou esta temporada ao S.C. Mirandela para orientar o plantel sénior no Campeonato de Portugal.