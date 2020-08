“Oficina” alvinegra abriu e já mostra trabalho

“O sonho é o limite”. A frase é de Rui Eduardo Borges, técnico do S.C. Mirandela, no arranque da pré-época e na primeira palestra aos jogadores a propósito dos objectivos do clube.

A juventude que predomina no plantel não é um problema para competir num campeonato onde abunda a experiência e orçamentos elevados. “Vamos trabalhar todos os dias pois ambicionamos chegar o mais alto possível. É verdade que já há candidatos e que fazem investimentos loucos mas não é isso que joga dentro de campo. A nossa vontade e a nossa organização fazem com que estejamos preparados para enfrentar qualquer adversário”, afirmou o treinador.

O grupo conta já com 25 jogadores, sendo que 19 são reforços, e o plantel ainda não está fechado. “Já temos uma boa base e quase tudo definido, mas ainda temos duas ou três vagas para jogadores que acrescentem algo diferente”.

No primeiro treino da pré-época os jogadores deixaram bons indicadores e mostraram uma “oficina” preparada para atender às exigências da competição. “Hoje (segunda-feira) já deu para ver alguma coisa. Há querer e ambição destes jovens jogadores. O atleta mais velho que temos é o Corunha, que está connosco há seis anos, e que vai dar uma grande ajuda”, disse Carlos Correia, presidente do clube.

E Nuno Corunha é mesmo o mais experiente do grupo. O defesa, de 37 aos, era o único titular dos seis jogadores que restam da época passada. Para esta temporada a aposta na juventude é a estratégia dos mirandelenses. “Decidimos apostar numa equipa muito jovem mas com muita ambição”.

Carlos Correia quer “fazer um bom campeonato”, ou seja “tentar ficar nos cinco primeiros que dão acesso à 3ª Liga”, mas está consciente das dificuldades que a equipa vai enfrentar. Quanto ao orçamento mensal do clube é de cerca de dez mil euros.

Babagalé, Maranata, Juan, Patrick Igwe (ex-Olímpico Montijo), Edu Silva (ex-Feirense sub/23), Fábio Mesquita (ex-Coimbrões), Rúben Borges (ex-Inter Milheirós), Carlos Madureira (ex-Rio Tinto), Luís Carlos (ex-Freamunde), Rui Sousa (ex-Tirsense), João Sidónio (ex-Famalicão sub/23), Tiago Carneiro (ex-F.C. Foz), Diogo Ramalho (ex-Varzim B), Mamadou Thiaw (ex-1º de Dezembro), Diogo Motty (ex-Benfica e Castelo Branco), Mário Borges (ex-GD Chaves) e Valdemar Vilaverde (ex-GD Bragança) são as caras novas do plantel mirandelense.

Da época passada renovaram Gonçalo Castro, Nuno Corunha, Manecas, Luís Amorim, Austin Coelho e Rui Ramos.

