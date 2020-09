Oito equipas qualificadas para a segunda fase do Nacional de Futebol de Praia

Nacional, Chelas, Belenenses e Nazarenos juntam-se a Vila Flor SC, Clube Atlético Macedo de Cavaleiros, AD Buarcos e Varzim SC.

As duas formações da A.F. Bragança (Vila Flor SC e Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, finalistas do distrital) garantiram o apuramento no passado domingo, na final realizada no Campo de Jogos da Albufeira do Azibo com vitória dos vilaflorenses por 11-4.

Já este sábado, jogaram-se sete jogos Campeonato Nacional de Futebol de Praia: dois da série Leiria, quatro dos grupos da série Lisboa e a final da série Coimbra.

A segunda fase do Campeonato Nacional de Futebol de Praia joga-se na Nazaré, com início na próxima quinta-feira (dia 24) e termina no domingo (dia 27).