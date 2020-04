Onda de assaltos varreu a região

No concelho de Macedo de Cavaleiros, na semana passada, ao que tudo indica, na madrugada de terça-feira, foram assaltadas as juntas de freguesia de Grijó e Bornes. Na primeira localidade os danos que se registaram foram apenas materiais, segundo avançou o presidente da junta. “Rebentaram duas portas e partiram o telefone público para tirarem o moedeiro”, explicou Simão Ferreirinha, que acrescentou que, na junta, os ladrões só terão espalhado documentos, já que ali não há dinheiro. Na associação da localidade, onde “há câmaras que filmaram tudo”, estando as imagens na posse das autoridades, também houve estragos, tendo-se registado portas, matraquilhos e máquina de setas e dos chocolates partidos. Já em Bornes os ladrões não fizeram, aparentemente, tantos estragos. Miguel Romão, presidente da União de Freguesias de Bornes e Burga, que se deparou com a porta do edifício aberta, contou que viu a papelada toda espalhada pelo chão, mas não notou que faltasse nada, nem o material informático e impressoras que lá há. “Penso que queriam dinheiro, mas nós não tínhamos lá nada”, finalizou. Em Alfândega da Fé, em Sambade, onde foi assaltada a junta de freguesia e a associação cultural e recreativa, o roubo parece ter rendido um pouco mais. Segundo Ricardo Pimentel, presidente da junta, foi a empregada de limpeza que se deparou com a porta aberta e, “quando entrou, percebeu que estava tudo remexido”. O presidente, que se deslocou à junta após o alerta da mulher, deparou-se com a falta de um portátil e 1200 euros. Na associação, os ladrões terão rebentado a máquina de tabaco e levaram tudo quanto lá havia, assim como o dinheiro. A onda de assaltos continuou na quinta-feira, desta vez no concelho de Mirandela. Segundo avançou Joaquim Clemente, presidente da Junta de Freguesia de Vale de Telhas, aldeia onde se registaram os roubos, na sede da junta, os assaltantes, que arrombaram portas e partiram vidros, terão levado uma televisão e dinheiro de caixa, num prejuízo que deve rondar os 800 euros. Já das instalações da associação cultural e desportiva, conforme disse o presidente da entidade, Aristides Cadavez, os ladrões levaram duas televisões, uma coluna de som portátil, mercadoria e perto de 700 euros em dinheiro, sendo que o prejuízo total pode ascender aos quatro mil euros. Ainda em Mirandela, na povoação de São Pedro Velho, foi assaltada, por quatro vezes, uma exploração de morangos. Manuel Borges, proprietário, terá ficado sem cerca de 500 quilos de morangos, com um prejuízo superior a mil euros. A estes ladrões a GNR já apreendeu uma viatura, que foi deixada para trás numa perseguição feita aos assaltantes na madrugada de quarta-feira. Bragança também não escapou à actividade dos amigos do alheio. Neste mês já foram assaltados dois cafés e um restaurante, sendo que, nos três casos, os danos foram nas máquinas de tabaco. Na primeira e segunda vez, nas madrugadas do dia 11 e do dia 15, em que o roubo foi a cafés, os ladrões chegaram mesmo a levar a máquina. Já numa terceira vez, na madrugada de terça-feira da semana passada, a máquina foi arrombada e os ladrões terão levado o dinheiro e o tabaco que lá estava. A PSP de Bragança confirma ter registo de três ocorrências deste tipo desde o começo do ano, sendo que uma das ocorrências foi comunicada na semana passada. Avançou ainda que já foi recuperada uma das máquinas de tabaco.