Open Regional começa no sábado em Vinhais

O percurso tem uma extensão de 6,5 km, uma subida acumulada de 455 metros e uma descida acumulada de 43 metros. A prova, organizada pela Associação Vinhais Extreme, vai contar com cerca de meia centena de ciclistas.

Este ano, o Open Regional de Estrada contempla cinco provas com destaque para o Grande Prémio de Ciclismo de Torre de Moncorvo, no dia 8 de Setembro, a última prova da competição.

Antes há “Circuito de São Pedro” em Macedo de Cavaleiros, no dia 30 de Junho, “Entre as Pontes” em Mirandela, no próximo mês Julho, e “6 Horas de Bragança”, a 18 de Agosto.