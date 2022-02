Open Regional de XCM começa no domingo em Alfândega da Fé

O Open Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança está de regresso e tem início no próximo ano, em Alfândega da Fé.

São esperados mais de uma centena de participantes nos escalões de juniores, sub-23, Elite, Master 30, Master 40, Master 50 e Master 60, masculinos e femininos.

Esta será a primeira vez que Alfândega da Fé recebe uma prova do Open e vai realizar-se em zona montanhosa, nos trilhos envolvente aos Lagos do Sabor e da Serra da Gouveia.

Eduardo Tavares, presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, pretende que este seja “um evento dinamizador, não só da prática de BTT no concelho e na região, mas também da própria dinâmica sócio-económica do território, servindo ainda como factor de divulgação do concelho”.

O Open Regional de XCM conta com oito provas, começa em Alfândega da Fé, no próximo domingo, e termina no dia 13 de Novembro, no Vilar do Monte em Macedo de Cavaleiros.