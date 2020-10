Oposição de Vinhais diz que não há dirigentes na câmara há três anos

Segundo Carlos Almendra, nesse ano os chefes de divisão demitiram-se e o autarca foi obrigado a reestruturar os serviços do município mas, até agora, não escolheu nem abriu concurso para novos chefes de divisão. O vereador não entende “como é possível gerir uma câmara nestas condições”. “Não há capacidade de gestão nem de emanar uma ordem e ter a certeza de que vai ser cumprida, porque não há uma hierarquia”, afirmou, apontando que esta situação tem provocado “uma total ausência de direcção estratégica e total incapacidade de linha de comando das ordens que são emanadas pelo executivo”. Segundo a oposição o facto do vereador Pedro Miranda ter abandonado os pelouros e haver apenas um vereador com pelouros também está a agravar este problema. Carlos Almendra referiu também que a avaliação dos funcionários, feita pelos vereadores uma vez que não há chefes de divisão, tem sido contestada pelos trabalhadores. O presidente da câmara contrariou as afirmações da oposição, referindo que já foram distribuídas as tarefas aos chefes de divisão. “Essas nomeações já foram feitas antes de a oposição ter falado, porque nós agimos conforme os timings que achamos mais correctos. Há pessoas que gostam de fazer aproveitamento político, eu gosto mais de trabalhar”, afirmou Luís Fernandes. Relativamente a haver um único vereador com pelouros e dois sem pelouros, o autarca não vê isso como um problema. “As coisas estão a decorrer normalmente e não há problema nenhum. Pode haver é uma carga de trabalho para mim e para o outro vereador”, disse. Luís Fernandes explicou ainda que, segundo a lei, se os vereadores sem pelouros não renunciarem ao cargo não é possível nomear outras pessoas. “O que interessa é que as coisas continuem a ser feitas e o trabalho continue a ser feito”.