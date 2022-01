Pais queixam-se da falta de pediatras nas urgências de Bragança

Num comunicado enviado à redação do Jornal Nordeste, apelidando a situação de “aberração no panorama nacional”, queixam-se de em Bragança as crianças serem atendidas por médicos de Clínica Geral, “ao contrário do que sucede nas outras urgências pediátricas”. Segundo é esclarecido, “a situação prolonga-se há vários anos” e ter-se-à agravado com a pandemia. Aparentemente, o tempo de espera aumentou e tem vindo a aumentar, o que tem deixado os pais de crianças “bastante desagradados”, tanto com a demora como com o “tratamento de segunda categoria” a que estão sujeitas as crianças. Os pais, que dizem que em Bragança a única forma de conseguir uma consulta pediátrica em tempo útil é recorrer a consultórios ou clínicas privadas, ou até mesmo sair da região, procurando hospitais privados, denunciaram que “no Hospital de Bragança há oito médicos pediatras que fazem quase exclusivamente consultas referenciadas pelo Centro de Saúde, mantendo as crianças em acompanhamento, ao longo do seu crescimento, e preenchendo as suas agendas, de forma a não existirem vagas para novas crianças”. Dizem ainda que “o restante tempo destes médicos pediatras é usado no serviço de internamento de pediatria, que possui uma taxa de ocupação muito baixa, ou em clínicas privadas”. Confrontada, a Unidade Local de Saúde do Nordeste desmentiu a situação. Em comunicado, a entidade esclareceu que estão assegurados, 24 horas por dia e sete dias por semana, médicos especialistas em pediatria no serviço de urgência brigantino, “salvaguardando o melhor atendimento a todas as crianças e jovens do distrito de Bragança com necessidade de observação e acompanhamento por esta especialidade”. A entidade diz ainda que há dois pediatras, que desenvolvem a sua atividade assistencial no serviço de urgência, no apoio à sala ou bloco de Partos e no apoio ao internamento de pediatria, fora das horas normais de serviço. “O atendimento aos doentes em idade pediátrica nos Serviços de Urgência Médico-Cirúrgica da ULS do Nordeste segue os protocolos clínicos em vigor. Os doentes que permanecem no Serviço de Urgência em observação são orientados por um especialista de pediatria, o qual é também responsável pela alta ou internamento do doente”, lê- -se ainda. A ULS do Nordeste esclareceu também que os casos de doença ligeira, que “são a grande maioria dos doentes em idade pediátrica que recorrem aos serviços de urgência”, são observados por um médico de Urgência Geral de serviço na área pediátrica, com o apoio permanente da especialidade de pediatria, e que “a equipa médica do Serviço de Urgência Geral foi reforçada, desde o início da pandemia, com mais um clínico, durante o período diurno e durante o período nocturno. Apesar dos esclarecimentos da entidade, uma mãe falou ao Jornal Nordeste dizendo que, recentemente, uma consulta que tinha marcado para o filho, que tem pouco mais de um ano, ficou sem efeito. Esta mãe foi informada através de chamada telefónica. Tendo perguntado para quando seria remarcada a consulta, ter-lhe-ão apenas dito que não seria remarcada. A mulher assegurou que terá de recorrer ao privado, sendo que esta não é a primeira vez.