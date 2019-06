Paradela (Miranda do Douro) viveu “festa na aldeia”

Paradela, no Concelho de Miranda do Douro, esteve este fim-de-semana em festa. A iniciativa de desenvolvimento rural «Há Festa na Aldeia» animou a localidade mais oriental de Portugal, não faltando oficinas de dança tradicional, espectáculo de marionetas, passeios com burros, actuação de gaiteiros e grupo folclórico, mercado e tascas da aldeia e um concerto com os «Roncos do Diabo».