Parahóquei regressou a Mirandela com oito instituições de solidariedade social do norte do país

A cidade de Mirandela recebeu pela segunda vez o Torneio Regional da Castanha de Parahóquei. A prova vai na terceira edição e voltou a realizar-se após a paragem, devido à pandemia.

Cerca de 80 participantes, em representação de oito instituições de solidariedade social da zona norte do país, participaram na prova organizada pela APPACDM Mirandela, que decorreu no Pavilhão do Inatel.

A retoma do evento foi bem recebida pelos participantes. “Não há aquele sentimento de alta competição, mas o convívio e a partilha é fundamental nestes momentos e notória a felicidade em todos eles”, afirmou Vera Preto, presidente da direção da APPACDM de Mirandela.

O torneio assume especial importância na promoção do desporto adaptado e a disponibilidade das associações para participar e organizar foi destacada por José Bolinhas da Federação Portuguesa de Hóquei. “É um projecto muito importante para a federação e é excelente ver tanta afluência a esta iniciativa com algumas equipas que só jogam há um ano, mas já há um ou dois que se destacam bastante, mas o conceito é de objectivos mais característicos da inclusão e da união e só depois a vertente mais competitiva”.

A ANDDI (Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual) foi parceira na organização do torneio, que contou com jogos lúdicos e um torneio de técnicas individuais. Academia Santos Mártires (Bragança), A2000, APADI Bragança, APPACDM Mirandela, ASCUDT Bragança, CEE Bragança, SCM Vila do Conde e ANDDI/FPH foram as equipas presentes no torneio.

E com o objectivo de promover o desporto adaptado no distrito está marcado para o dia 29 de Novembro o 3º Torneio Distrital de Atletismo Adapatdo. A prova realiza-se em Bragança, na pista do Campo do IPB, e é organizado pelos Santos Mártires e Associação de Atletismo de Bragança.