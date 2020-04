Parque Urbano de Macedo de Cavaleiros está perto de ser uma realidade

Macedo de Cavaleiros está cada vez mais perto de ver de pé o parque urbano prometido aos macedenses, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU). O município assinou, na semana passada, o contrato de adjudicação da empreitada para a construção deste “sonho antigo”, segundo palavras do presidente da câmara. Garantindo ter tudo “preparado” para avançar, Benjamim Rodrigues, sublinhou que dentro de “pouco tempo” se vai começar a obra, de forma a que possa estar concluída no ano que vem. “Já sabemos que pode existir sempre algum deslize no tempo mas no próximo ano contamos que os macedenses possam usufruir de um espaço bonito no centro da cidade”, disse o autarca. A ideia é que o parque, que se estenderá desde a Avenida Urze Pires até aos Paços do Concelho, traga uma “nova imagem” à zona central da cidade e que seja um espaço “amplo” e “airoso”, que Benjamim Rodrigues acredita que será “interessante” para o lazer e para a saúde. O parque vai ainda permitir o usufruto de uma zona verde com um leito de água, que “será limpa”, o que “actualmente não acontece”. Conforme frisou ainda o presidente, será composto por vários passeios e árvores, cenário propício à prática desportiva, nomeadamente ao jogging. Com um prazo de execução de 400 dias, o Parque Urbano de Macedo de Cavaleiros é financiado em 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). O projecto foi submetido em 2017 e, nesse mesmo ano, foi rejeitado pela CCDRN. Após ter sido recandidatado, o projecto, orçado num milhão e quatrocentos mil euros, teve luz verde para avançar no ano passado. Para erguer o parque foi ainda necessário negociar a aquisição dos terrenos com mais de uma dezena de proprietários e, “como se compreende, isso levou a que o projecto sofresse vários atrasos”