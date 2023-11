Participaram cerca de 250 crianças no 1º Encontro Distrital de Futsal de Infantis

Os pavilhões de Mirandela, Vila Flor e Valpaços foram, no dia 26 de Novembro, os palcos do 1º Encontro Distrital de Futsal de Infantis.

Num evento onde a competição não importa, sobressaem a prática desportiva e os princípios de formação. “Estes eventos servem para influenciar o início da prática desportiva, neste caso do Futsal, aos nossos jovens. Ao iniciarem o processo de formação cada vez mais cedo, os jovens atletas adquirem destrezas motoras básicas do jogo, processo que desenvolve a formação desportiva dos mesmos, resultando em hábitos de prática desportiva regular. Esta parceria entre as duas Associações, promove valores como a solidariedade, a cooperação, a igualdade, que contribuem para o reforço de valores da formação individual dos jovens, neste caso mais específico, nas modalidades por nós propostas, que são o Futebol e o Futsal”, frisou António Ramos, presidente da AF Bragança, em declarações ao site afbraganca.fpf.pt.

A iniciativa serviu para estreitar laços e reforçar a pratica desportiva, através do futsal, em Trás-os-Montes. “É vital esta conjugação de sinergias entre as duas Associações, Vila Real e Bragança com intuito de dar visibilidade a trabalho desenvolvido pelos nossos clubes e para fomentar o desenvolvimento da modalidade. Consideramos fundamental a partilha de experiências desportivas e sociais por parte dos nossos clubes e atletas. Permite por outro lado, desenvolver competências de carácter formativo, num ambiente diferenciado”, destacou o líder da AF Vila Real, António José Silva, em declarações ao site afbraganca.fpf.pt.

Participaram cerca de 250 crianças em representação de 16 clubes: 7 da AF Bragança (GD Macedense, AR Alfandeguense, Escola Arnaldo Pereira, GD Sendim, AFC Vimioso, CSP Vila Flor e CD Miranda do Douro) e 9 da AF Vila Real (AD Flaviense, AA Roçadas, GD Salto, AC J. Januário, ADC Santo Estevão, GD Vilar de Perdizes, CP Vilarandelo, ASM Vila Marim e CDC Montalegre).