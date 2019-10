Passagem pelo campeonato distrital abalou finanças do Bragança

Em entrevista à Rádio Brigantia, Milton Roque admitiu que foi necessário fazer um grande investimento para voltar a colocar o clube no nacional. Por isso, na temporada anterior, o orçamento do GDB foi de 215 mil euros, um valor igual ao da presente época.

“Não é que a distrital seja mais cara mas não podíamos fazer poupanças. Há muitos exemplos de equipas que andaram imensos anos no nacional e que quando desceram ao distrital dificilmente regressaram. Não podíamos permitir que isso acontecesse com o Bragança. Tivemos, de facto, fazer um investimento muito forte”, disse.

Segundo Milton Roque foi mesmo necessário realizar um trabalho de adaptação. “Gastámos imenso dinheiro para voltar ao campeonato em que estamos agora. Tivemos que começar do zero duas vezes, primeiro no distrital e agora no nacional. Tivemos que nos adaptar duas vezes a realidades diferentes”.

O presidente admite que actualmente o clube sente “algumas dificuldades financeiras” até porque diminuíram as receitas do clube, sendo que a última tranche dos direitos de formação de Pizzi, um valor que deu alguma folga financeira, entrou nos cofres do clube na época passada.

No regresso ao nacional, a maior dificuldade foi contratar jogadores com experiência que, na opinião do presidente, “dificilmente vão para equipas que subiram dos distritais” pelo facto de preferirem “projectos mais sólidos”.

O presidente, também já fez saber que só avança com a recandidatura às eleições, que acontecem no próximo ano, se o clube conseguir a manutenção no Campeonato de Portugal. “Se não for conseguida a manutenção eu não me recandidato porque acho que o objectivo, o projecto falhou. Se for garantida a manutenção sou de novo candidato”.

Milton Roque foi eleito presidente do GDB em Maio de 2018. Há 17 meses que está na liderança do clube.