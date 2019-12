Passeio solidário reuniu 40 automóveis clássicos em Bragança

Pelo terceiro ano consecutivo realizou-se, em Bragança, um passeio solidário de clássicos. A iniciativa, que aconteceu dia 21, teve como objectivo juntar amantes de automóveis antigos que desfilaram pelas ruas da cidade, vindos de vários pontos da região, como Macedo, Mirandela e Murça, entre locais.

A iniciativa teve um propósito solidário. Os participantes foram desafiados a entregar um donativo. Bens alimentares, roupas, brinquedos e outros materiais foram doados ao Centro Social e Paroquial dos Santos Mártires. Manuel Teixeira, vice-presidente desta instituição, disse que estão “sempre de braços abertos para receber todas as iniciativas deste tipo".

O donativo chegou em dia do quinto aniversário da Academia dos Santos Mártires. A instituição, que presta apoio a pessoas com deficiência, tem 40 utentes no lar, 20 no Centro de Actividades Educacionais e 16 em residências autónomas. A iniciativa inseriu-se, este ano, no Bragança Terra Natal e de Sonhos pela primeira vez e contou com o apoio da câmara municipal e da União de Freguesias da Sé, Santa Maria e Meixedo (UFSSMM). “Este ano solicitaram-nos apoio, por causa da logística e segurança que era necessário, e integrámos a organização. Realço a vertente solidária que tem desde o início, cada participante trouxe o que tinha disponível, vários produtos alimentares e roupas”, explicou Telmo Afonso, presidente da UFSSMM.

Mais de 100 participantes na iniciativa fizeram donativos para IPSS da cidade.