Passeio TT Mulheres ao Volante vai para a estrada no próximo sábado

Está tudo pronto para a 4ª edição do Passeio TT Mulheres ao Volante. É já no próximo sábado, dia 19 de Junho, que se realiza o evento que tem carimbo da RS Eventos e as parcerias do Automóvel Clube do Nordeste e o Centro Social e Paroquial de Santo Condestável.

Como o próprio nome indica só as mulheres é que conduzem e destina-se a todas as que partilham o gosto pela aventura, a natureza e que possam participar com viaturas 4x4.

Depois de Sandra Sá Couto, jornalista da RTP, a secretária de Estado da Acção Social, Rita Cunha Mendes, é a convidada de honra e madrinha da edição deste ano.

O Parque Natural de Montesinho é um dos cenários de passagem do passeio que conta com cerca de 60 quilómetros. As participantes têm a oportunidade de desfrutar do património paisagístico da Terra Fria Transmontana e das suas iguarias gastronómicas.

O Passeio TT Mulheres ao Volante tem cariz solidário já que parte do valor da inscrição reverte a favor do Centro Social e Paroquial de Santo Condestável, para a resposta social Casa de Acolhimento Lar S. Francisco que se destina a acolher crianças e jovens mais desprotegidas, do sexo feminino.

O passeio é limitado a 30 viaturas, o uso de máscara é obrigatório e tem o apoio da Rádio Brigantia e do Jornal Nordeste.