Patrick Aragão resolveu em Paredes e colocou o Macedense nos oitavos-de-final

União SC Paredes e Macedense fizeram horas extra para decidir o vencedor da quarta eliminatória da competição, depois do 3-3 no tempo regulamentar.

A formação de Macedo de Cavaleiros apresentou-se desfalcada, sem Brás, Ricardo Simão, Daniel Sá e Carlos Pires lesionados, e teve que apelar ao espírito de grupo para se manter em prova.

O início de jogo foi complicado já que os da casa chegaram à vantagem ao minuto 5 através de Luís Lourenço e Eurico Couto dilatou o resultado para 2-0 aos 11’. Mas, ainda antes do intervalo, Lameirão (11’) e Alex (16’) equilibraram as contas da partida.

No segundo tempo, José Leal voltou a colocar o Paredes na frente do marcador e Patrick Aragão, que foi o homem do jogo, restabeleceu a igualdade aos 34’.

O 3-3 no final do tempo regulamentar levou o encontro para prolongamento e Patrick Aragão foi determinante no triunfo dos transmontanos. Eurico Couto ainda fez o 4-3 mas o jogador brasileiro estava inspirado e resolveu a partida, empatou (4-4) aos 41’ e a 12 segundo do final fixou o resultado em 4-5.

Para António Aires, técnico do GDM, a passagem aos oitavos é um prémio para todos os jogadores, depois dos condicionalismos para preparar o encontro.

“É um prémio pelo esforço de toda a gente e do trabalho que temos feito até agora”, disse António Aires, técnico do Macedense.

Jogadores e equipa técnica querem receber um grande do futsal nacional

O Macedense integra o lote dos 16 clubes finalistas da Taça de Portugal de Futsal e é a única equipa transmontana em prova o que para o treinador é um motivo de orgulho. “Neste momento carregamos connosco a região transmontana, que está a ser falada. É um orgulho que nos assiste, com humildade mas orgulhosos”.

Agora resta esperar pelo sorteio e que este coloque no caminho do GDM uma equipa grande da Liga SportZone. O Benfica está no topo das preferências.

“Ainda no sábado em conversa com o técnico do Benfica, que me deu os parabéns pela vitória e eu a ele, disse-lhe que se vier a Macedo o Benfica é eliminado da taça. Eu gostava de jogar com uma equipa da primeira divisão, um grande, e que fosse em Macedo”.

A última vez que o GDM chegou aos oitavos de final foi na temporada 2003/2004 frente ao Belenenses. Um jogo que o Macedense perdeu por 5-6 no prolongamento.

O Macedense deixa para trás o Paredes depois de já ter eliminado o ABC Nelas e o Lordelo, tendo ficado isento na primeira eliminatória.

Tiago Pires promovido ao plantel sénior

A lista de convocados para o jogo com o Paredes integrou o jovem Tiago Pires da formação de juvenis, promovido ao plantel principal depois de receber o aval médico para avançar para a formação de seniores.

“O Tiago é reforço da equipa nesta fase da época. É um jovem com grande margem de progressão e que decidimos integrar na equipa depois de realizados os exames devidos no Centro de Medicina Desportiva já que saltou um escalão”, explicou António Aires.

Tiago Pires não teve qualquer minuto de jogo na partida da Taça de Portugal mas poderá estrear-se já no sábado frente ao Nun´Álvares, na jornada 15 da série A do Campeonato Nacional da 2ª Divisão.