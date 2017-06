Patrick Costa vence no Estoril

Patrick Costa, de apenas 13 anos, triunfou na ronda dupla do Circuito do Estoril. Na primeira corrida, realizada no sábado, foi segundo e no domingo chegou ao lugar mais alto do pódio.

Patrick Costa lidera a classificação na sua categoria.

Os pilotos das categorias 85GP/Moto4, 125GP/PreMoto3, Moto3 e Troféu Norte Sul tiveram dupla jornada depois da anulação da ronda calendarizada para Braga.

Patrick Costa soma 70 pontos, é primeiro a 17 pontos do segundo classificado o piloto Alexandre Tavares.

Em prova esteve ainda Bruna Lopes, que realizou a primeira corrida do campeonato. A piloto também de Bragança concluiu a prova no terceiro lugar.