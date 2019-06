Patrick e Paulinho são jogadores do Argozelo para a época 2019/2020

A equipa, que vai ser orientada por Lopes da Silva, ganha dois jogadores de peso para o ataque e ambos com veia goleadora. Patrick apontou 15 golos na temporada passada com a camisola do Vimioso (13 para o campeonato e dois para a taça) e Paulinho marcou 10 todos aos serviço do FC Vinhais, tendo depois terminado a época no Grupo Desportivo de Bragança.

Garantidas estão também as renovações dos defesas Michel, Raul e Santos.

Foto de Minas de Argozelo