Paulo Gonçalves reeleito no CAB

Este será o terceiro mandato de Paulo Gonçalves, que encabeçou a única lista a votos, depois de ter chegado à presidência do CAB em 2014.

Paulo Gonçalves apelou à participação de todos para minimizar o impacto da pandemia. “Fazemos um apelo a todos os sócios para regularizarem as suas quotas, aos ex-atletas e público em geral que se façam sócios. Com o apoio de todos será mais fácil manter o clube em actividade”, disse em declarações ao facebook do clube.

Na assembleia-geral foi ainda aprovado o relatório de contas relativo ao ano de 2019.