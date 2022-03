Paulo Roberto resolve para o Bragança e Rebordelo garante presença na Taça de Portugal na próxima temporada

O Bragança venceu por 2-1 os Estudantes Africanos e continua na liderança do campeonato com 53 pontos. Quanto ao Rebordelo, segundo classificado com 49, também somou três pontos com um triunfo por 3-2 na recepção ao G.D. Moncorvo.

São quatro pontos que separaram os dois candidatos ao título distrital, sendo que, seja qual for o desfecho da competição, o Rebordelo já garantiu a presença na Taça de Portugal na próxima época, a quarta consecutiva, depois de consolidar a segunda posição.

Em Bragança, a equipa de Lopes da Silva ainda sofreu para garantir a vitória frente aos Estudantes Africanos

O GDB apresentou-se com várias mexidas no 11 inicial. Lombo foi titular na baliza, Adolfo e Kika ficaram de fora por opção técnica, Veiga ficou no banco, Estanga falhou o jogo por lesão e Paulo Roberto entrou ao minuto 67 e foi mesmo decisivo no encontro. O ponta de lança resolveu ao minuto 90, fixou o resultado em 2-1.

Os brigantinos foram esbanjadores no ataque, sobretudo na primeira metade. Mantorras que apontou o primeiro golo do GDB, aos 34’, teve nos pés três boas oportunidades para marcar. A primeira aos 14’, depois de cabeça aos 22 minutos e aos 27’ só com um defesa pela frente não conseguiu concretizar o remate.

Na segunda metade, contra a corrente do jogo, os Estudantes chegaram ao empate (1-1) por intermédio de Anderson. Um golo que ainda trouxe esperança à formação africana, ma apenas isso. É que as entradas e Helton e Paulo Roberto para o ataque brigantino fizeram toda a diferença. Paulo Roberto marcou de livre directo e sentenciou o jogo.

Rebordelo com passagem carimbada para a Taça de Portugal

E em Rebordelo a equipa da casa garantiu a presença na Taça de Portugal na próxima temporada quando faltam três jornadas para terminar o campeonato distrital.

A equipa de Nuno Loureiro venceu o G.D. Moncorvo por 3-2, com golos de Vinicius, Pedrinho e Governor, e consolidou o segundo lugar pois está a nove pontos do terceiro, o F.C. Vinhais, mas continua na corrida ao título, está a quatro pontos do líder, o Bragança.

O Rebordelo vai para a quarta temporada consecutiva a participar na prova rainha do futebol português.

Esta época, a formação do concelho de Vinhais foi afastada da Taça de Portugal pelo Cinfães, com uma derrota por 1-2, na segunda eliminatória.

Luta acesa pelo terceiro lugar

A disputa pelo último lugar do pódio, o terceiro, também promete ser acesa entre F.C. Vinhais e G.D. Mirandês até à última jornada.

Os vinhaenses aplicaram “chapa 6” ao Vila Flor SC e ocupam a terceira posição com 40 pontos. Henrique Almeida e Lico bisaram, Ruben Gonçalves e Daniel Fernandes também fizeram o gosto ao pé.

Logo atrás do F.C. Vinhais segue o G.D. Mirandês na quarta posição. A duas equipas estão separadas apenas por três pontos.

A equipa de Nuno Rangel não perde há nove jornadas, está a realizar uma excelente temporada, e no sábado, no jogo de abertura da jornada 19, venceu o Vimioso por 1-2. Os golos só surgiram na segunda metade. Énio colocou o Mirandês vantagem e Mamadou fez o 1-1 para o Vimioso. Já perto do final do encontro, aos 90’, Francisco fez o 1-2 na marcação de um penálti.

Em Sendim, a formação de André Irulegui venceu o Carção por 4-0 com golos de Edilzo, Manuel João, Gene e Alex Sander.

As duas equipas defrontaram-se pela segunda vez no espaço de uma semana, após o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça Distrital que o Sendim também venceu por 1-0.

Quanto ao Argozelo somou um triunfo fora de portas, 3-5, frente ao F.C. Carrazeda.