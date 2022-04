Pedro Fernandes defende penálti e segura empate

Terminou empatado a uma bola o dérbi distrital da jornada 2 série B da fase de manutenção do Campeonato de Portugal que colocou frente a frente o S.C. Mirandela e o C.A. Macedo de Cavaleiros.

A margem de erro é reduzida nesta fase crucial da competição e as duas equipas entraram determinadas a somar os três pontos.

O jogo foi bem disputado, com muita entrega das duas formações, mas sem grandes brilhantismos.

A primeira metade não correu bem aos alvinegros. No entanto, os homens da casa chegaram à vantagem aos 8 minutos por intermédio de Mário Borges. O médio, de 21 anos, surgiu bem colocado na área para inaugurar o marcador, após assistência de Jardel.

O Macedo respondeu com um remate bem colocado de Ruben Ferreira, obrigando Coelho a sair a punhos. Na recarga, Pedro Miguel atirou por cima da baliza.

O 1-1 surgiu aos 29’ minutos fruto de uma infelicidade do central Edu. O jogador do Mirandela fez autogolo, depois de um cruzamento da esquerda do defesa Branco.

Ainda no primeiro tempo de jogo esteve à vista o segundo do Macedo. Aos 33’, Allison, à entrada da área, rematou de primeira e fez a bola saiu junto ao poste.

Os último 45 minutos foram de sacrifício para a formação macedense. É que aos 55 minutos Allison foi expulso, por acumulação de amarelos, e deixou a equipa a jogar apenas com dez. O árbitro, Eduardo Ribeiro, entendeu que Allison derrubou Gianluca na área, advertiu o jogador e apontou para a marca de 11 metros.

Na lotaria dos penáltis, Pedro Fernandes, que representou o Mirandela oito temporadas, defendeu o remate de Corunha e segurou o empate.

Já no perto do final do encontro, Ibu, que entrou aos 65 minutos, cabeceou com perigo mas sem conseguir concretizar.

Mirandela e Macedo somaram um ponto cada e a quatro jornadas do final da fase de manutenção as contas ainda não estão fechadas. Os alvinegros seguem na segunda posição com dois pontos, os mesmos que o Pedras Salgadas, e o Macedo é quarto com um ponto. O Maria da Fonte, que empatou sem golos com o Pedras, lidera com quatro pontos.

Na próxima jornada, o Macedo joga em casa com a formação termal e o Mirandela desloca-se à Póvoa de Lanhoso para defrontar o Maria da Fonte.