Pedro Fernandes termina ligação ao Mirandela

“Fim de um ciclo” escreveu o guarda-redes, de 35 anos, nas redes sociais, depois de ter realizado 215 jogos com a camisola dos alvinegros desde 2012.

“Depois de oito temporadas termina a minha ligação ao S.C. Mirandela. A cidade e o clube foram a minha segunda casa desde 2012. Uma casa onde fui feliz e sempre muito acarinhado”, referiu Pedro Fernandes.

O guarda-redes foi determinante no percurso do clube nos últimos oito anos e um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos, que fez questão de destacar na hora da despedida.

“Aos adeptos, que para mim vão ser sempre os melhores do mundo, vá para onde for, não tenho como agradecer todo o carinho e a forma como sempre me apoiaram em todos os momentos”, frisou.

Pedro Fernandes conta com um vasto currículo que incluiu passagens pelo Marítimo, Desportivo das Aves, Salamanca, Sertanense, Macedo de Cavaleiros e Péntage (Luxemburgo).

O guardião, natural de Vila Real, conta ainda com várias internacionalizações desde a selecção nacional sub-15, jogando na equipa que apadrinhou a estreia de Cristiano Ronaldo, até aos sub-18.